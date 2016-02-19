Советник Путина в феврале дважды приезжал на Донбасс, обсуждал возобновление активных боев – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве.

«Только в феврале этого года дважды советник президента России Владислав Сурков находился на оккупированных территориях. Основная цель визитов – это доведение решений Кремля относительно дальнейшего развития ситуации на востоке Украины, инструкций и указаний о дальнейших действиях на этих территориях», - отметил он.

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«Именно с визитами высшего государственного, военного руководства РФ на территорию оккупированных районов связывается также и активизация боевых действий российских оккупационных войск. Как правило, в этот период усиливаются обстрелы, разведывательная деятельность», - добавил Скибицкий.

По его словам, во время последнего визита Суркова на временно оккупированные территории активно рассматривался и обсуждался вопрос о возобновлении активных боевых действий. Основной целью таких действий российских оккупационных войск считается выход на административные границы Луганской и Донецкой республик».

«Кроме того, во время визита Суркова активно обсуждался вопрос о привлечении структур ФСБ России для дестабилизации ситуации на украинских территориях, прежде всего в Харьковской, Запорожской областях и других территориях нашего государства», - заметил разведчик.