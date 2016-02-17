Украинская сторона в СЦКК опубликовала фото последствий ночных обстрелов боевиками из "Градов"

"Минимум 7 снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" были выпущены этой ночью по позициям сил АТО со стороны Старомихайловки, которая контролируется боевиками НВФ ОРДО. Снаряды разорвались за 400 метров от населенного пункта Первомайское", - говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

Как отмечается, факты грубого нарушения Минских соглашений зафиксировали представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Согласно сообщению, доказательства применения боевиками вооружения, которое давно должно быть отведено на установленные Минскими договоренностями расстояния, переданы представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщал УНИАН, террористы накрыли огнем из "Градов" позиции сил АТО, в ход пошла противотанковая управляемая ракета.