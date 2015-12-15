На Луганщине подорвался автомобиль с бойцами Нацгвардии

Примерно в 12:30 вчера, 14 декабря, военнослужащие Национальной гвардии Украины, осуществляя перевозку леса на автомобиле «МАЗ», двигаясь по объездной дороге вблизи с.Нижнетеплое Станично-Луганский район, наехали на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва было повреждено заднее правое колесо указанного автомобиля.

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Об этом сообщается на сайте Луганской областной военно-гражданской администрации .

«В кабине автомобиля находились двое военнослужащих, которые, к счастью, не пострадали. Обычно такие случаи у нас в области завершаются смертельно. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дела, а именно, каким образом там оказалось взрывное устройство», – сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.