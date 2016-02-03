В АП допустили наращивание огневой активности боевиков и заверили, что силы АТО готовы дать отпор

13:31, 03 февраля 2016
Война
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Боевики увеличивают количество обстрелов в зоне АТО, но в случае их наступления украинские военные готовы их остановить.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Почти каждый день увеличивается количество и интенсивность обстрелов. Все чаще враг применяет тяжелое вооружение... Уже 250 мин выпущено из того вооружения, которое должно быть отведено. Мы не исключаем продолжения наращивания обстрелов, а также их интенсивности. Если будет ситуация, когда враг пойдет в наступление, то у нас есть все силы и средства для того, чтобы его остановить», - сказал Лысенко.

По его словам, для этого в районах, где находится отведенное тяжелое вооружение, проводятся специальные тренировки украинских военных.

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