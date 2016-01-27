Порошенко заявил, что гособоронзаказ на этот год увеличат на 34% в гривневом эквиваленте

Об этом он сказал сегодня на заседании СНБО, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Говоря о Государственном оборонном заказе на 2016 год, глава государства обратил внимание на его увеличение в гривневом эквиваленте на 34%», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСНБО поручил Кабмину доработать оборонный заказ на этот год до 5 февраля

«В прошлом и позапрошлом году отечественный ВПК в основном приводил в боеспособное состояние имеющееся вооружение и технику, ремонтировал поврежденные в боях, а также ставил на вооружение модернизированные образцы военной техники. Сегодня, в соответствии с задачами, должны обеспечить Вооруженные Силы Украины новой техникой, которая отвечает самым высоким требованиям современных боевых действий», - подчеркнул Порошенко, отметив, что при этом будет учтен опыт современных боевых действий.

Глава государства подчеркнул, что сейчас страна ориентируется на производство и закупку новых вооружений и техники, разработанных за последние два года отечественными конструкторскими бюро.

Порошенко также отметил, что уже в этом году должны быть не только представлены опытные образцы, но и запущено их серийное производство.

«Мы наращиваем финансирование опытно-конструкторских работ, чтобы значительно расширить номенклатуру военной продукции, производимой отечественным ВПК», - сказал он.

Президент выразил убеждение, что Украине важно предусмотреть постепенное создание производства импортной продукции, которую она сейчас вынуждена закупать. Речь идет о новой электронике, средствах связи, средства контрбатарейной борьбы, новейшие радары, средства радиоэлектронной борьбы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Отдельно глава государства обратил внимание присутствующих на необходимость проведения в ближайшее время анализа и уточнения существующих государственных проектов. Речь идет о программе создания военно-транспортного самолета Ан-70, государственной целевой оборонной программе строительства кораблей класса «корвет» и государственной целевой программе создания многофункционального ракетного комплекса «Сапсан».

Читайте такжеСНБО принял стратегию кибербезопасности Украины

Порошенко также напомнил, что ранее СНБО принял решение о создании нового ракетного вооружения в рамках проекта «Ольха». Он констатировал, что работы ведутся достаточно интенсивно, и выразил надежду, что первые результаты будут в ближайшее время.