В Торез прибыло подразделение боевиков численностью до роты – ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

«Отмечено прибытие в учебный центр боевиков «Торез» подразделения численностью до роты, при 4-х танках, 2-х БМП-2 и 1-м БТР-80», - говорится в сообщении. Отмечается, что в составе подразделения – «мобилизованные» местные жители, прибывшие проходить «курс молодого бойца».

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По данным «ИС», по направлению к населенному пункту Пантелеймоновка в темное время суток боевики перебрасывают бронетехнику (по 1-2 единицы). В течение двух суток фиксировалась переброска не менее 6 единиц БМП и МТ-ЛБ, а также двух танков.

«В районе н.п.Безымянное зафиксировано появление танков боевиков (3 ед.) – таким образом противник усиливает резерв для фланга формирования, занимающего позиции по рубежу Заиченко – Саханка», - сообщает «ИС».