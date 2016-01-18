Боевики перебрасывают бронетехнику в Петровский район Донецка - ИС
11:38, 18 января 2016Война
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В районе Донецка боевики продолжают наращивать силы и средства сразу на нескольких участках в первой линии на северо-западном направлении.
REUTERS
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное Сопротивление".
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Кроме ранее развернутых в Петровском районе Донецка нескольких бронегруп, боевики в течение последних двух суток перебросили в этот район шесть единиц ББМ (преимущественно БМП-2), минометную батарею (шесть единиц 82-мм автоматических минометов 2Б9 "Василек").
Кроме того, "на Трудовських и Жилплощаке фиксируются на оборудованных позициях новые расчеты СПГ-8 и ЗУ-23-2".
Как сообщалось, в целом за прошедшие сутки враг 48 раз обстреливал позиции украинских войск.
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