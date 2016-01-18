Боевики перебрасывают бронетехнику в Петровский район Донецка - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное Сопротивление".

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Кроме ранее развернутых в Петровском районе Донецка нескольких бронегруп, боевики в течение последних двух суток перебросили в этот район шесть единиц ББМ (преимущественно БМП-2), минометную батарею (шесть единиц 82-мм автоматических минометов 2Б9 "Василек").

Кроме того, "на Трудовських и Жилплощаке фиксируются на оборудованных позициях новые расчеты СПГ-8 и ЗУ-23-2".

Как сообщалось, в целом за прошедшие сутки враг 48 раз обстреливал позиции украинских войск.