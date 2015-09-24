ОБСЕ заявила об отсутствии тяжелого вооружения в местах хранения

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Согласно минским соглашениям, как было договорено в сентябре и феврале (в 2014 и 2015 г. - УНИАН) тяжелое вооружение должно было бы давно быть выведено от линии разграничения. Мы попросили обе стороны предоставить нам данные, где оно находится, но эти данные мы так и не получили. Начиная с февраля мы наблюдаем, что тяжелое вооружение находится на расстоянии от линии разграничения с обеих сторон. Но недавно мы увидели, что это вооружение стало исчезать с мест, где должно было бы находиться. И мы также увидели, что оно появляется возле линии разграничения, где его не должно быть. Мы также видим его движение вдоль линии разграничения" , - заметил Хуг.

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Также он добавил, что миссия попросила председателей украинской и российской делегаций Совместного центра контроля и координации в Соледаре предоставить миссии перечень тех типов вооружений, которые находятся в местах, обусловленных Минскими договоренностями, но не получили ответа: "то, что нам не предоставляют такие перечни, не позволяет нам проверить, действительно ли тяжелое вооружение отводится".