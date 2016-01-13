Боевики систематически обстреливают из подствольных гранатометов опорный пункт возле Троицкого - штаб
Боевики снова применяли стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В течение суток зафиксировано 24 эпизода применения оружия боевиками.
Вооруженные провокации против ВСУ захватчики осуществляли в районе Песков, Опытного, южнее Авдеевки, а также у Новгородского Зайцевого и Майорска.
По опорным пунктам сил АТО неподалеку Троицкого, что в Ясиноватском районе Донецкой области, бандиты продолжили систематически бить из подствольных гранатометов.
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Неспокойно было и на Луганщине. Из автоматических станковых гранатометов противник открывал огонь в сторону позиций ВСУ неподалеку Крымского и Трехизбенки.
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С начала суток 13 января пророссийские боевики в очередной раз из стрелкового оружия и подствольных гранатометов вели огонь в сторону Новгородского, из крупнокалиберных пулеметов - южнее Авдеевки.
В течении ночи тихо было только на Мариупольском направлении.