В рядах боевиков "ДНР" начались кадровые "чистки"

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, отмечалось прибытие неизвестных подразделений специального назначения в Докучаевск якобы для организации большей дисциплинированности внутри незаконных формирований "Спарта" и "Сомали".

"Однако первыми в перечень неудобных подразделений "ДНР" попали другие: 11 омсп "Призрак", 6 омсп "Дремова", 17 бТрО 2 АК, группа Спн "Троя", 3 осб "Чебурашка", - говорится в сообщении штаба.

Читайте такжеУбийство главаря "казаков" Дрёмова: украинская сторона отрицает причастность к его смерти

По информации, полученной от источника, командир 3 осб "Чебурашка"(позывной – "Веселый") отстранен от должности в связи с конфликтом с командиром 9 омсп (позывной – «Утес», гражданин РФ), который недавно был назначен на эту должность. Отмечается, что причиной личностного конфликта могло стать самочинство, то есть попытка захватить этим батальоном Коминтерново 22 декабря 2015 года.

Стало известно, что спор привел к покушению на убийство "Веселого", который не удалось реализовать 31 декабря 2015 года.

"Важным является тот факт, что "Веселый" был человеком главного вожака "ДНР" Захарченко, они вместе начинали свой коллаборационистский путь на Донетчине весной 2014 года", - сообщили в штабе АТО.

Однако отмечается, что решение об устранении "Веселого" с должности принимал командир 1 АК, в состав которого входит 9 омсп, командиру которого подчиняется 3 осб "Веселого".

"Следовательно, решение о назначении или увольнении с должности людей Захарченко принимаются без ведома последнего", - подытожили в сообщении.