Близ Новгородского по позициям сил АТО "работал" снайпер – штаб

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

По данным пресс-центра, «начиная с 11 часов дня бандиты неприцельно из стрелкового оружия обстреляли наши позиции в районе Новгородского. Кроме того, возле этого населенного пункта украинских воинов пытался поразить вражеский снайпер».

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Больше всего эпизодов применения боевиками оружия зафиксировано возле временно оккупированного Донецка – 5 раз кремлевские наемники открывали в сторону опорных пунктов сил АТО в Песках огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Там же противник один раз неприцельно ударил из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке линии разграничения оккупанты обстреляли наших воинов в Опытном.

«Силы АТО ответный огонь не открывали», - добавили в пресс-центре.