В Донецке российские спецслужбы вербовали наемников для переброски в Сирию - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"Продолжаются мероприятия по вербовке наемников для участия в боевых действиях на территории Сирии. В период 7-10 декабря в оккупированном Донецке находилась группа представителей специальных служб РФ, которые осуществляли вербовку личного состава 1 АК для направления в Сирию", - говорится в сообщении.

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Напомним, вчера президент РФ Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что российская воздушная операция в Сирии будет продолжаться до завершения наступления сирийских вооруженных сил против исламистов.