Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных

12:53, 30 декабря 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не был ранен и не погиб.

ато военные донбасс / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"Прошлая эпоха обошлась без потерь. Ни одного раненого и ни одного погибшего воина", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, на протяжении минувших суток боевики 22 раза обстреляли силы АТО.

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