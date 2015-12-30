Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных
12:53, 30 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не был ранен и не погиб.
Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Прошлая эпоха обошлась без потерь. Ни одного раненого и ни одного погибшего воина", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, на протяжении минувших суток боевики 22 раза обстреляли силы АТО.
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