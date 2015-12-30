Сутки в зоне АТО: 22 вражеских обстрела и полная тишина с полуночи - штаб

По состоянию на 6 утра 30 декабря 2015 года в зоне АТО активность пророссийских незаконных вооруженных формирований ощутимо снизилась. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

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"С 18.00 вчерашнего дня до полуночи зафиксировано 14 случаев применения боевиками оружия против подразделений сил АТО. Подавляющее большинство этих обстрелов – неприцельные", - сказано в сообщении.

Вечером террористы открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям сил АТО возле Новотроицкого, которое на 10 км севернее Волновахи. У временно оккупированного Донецка бандиты из стрелкового оружия и гранатометов били по опорным пунктам АТО сил на подступах к Марьинке, а в районе Опытного активно работал вражеский снайпер.

Кроме того, неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций зафиксированы в районе Песков, Опытного, Новгородского и Троицкого. В основном - из стрелкового оружия и гранатометов.

"Всего на протяжении прошлых суток захватчики 22 раза нарушили режим "полной тишины". С начала этих суток тихо. Подразделения сил АТО ответный огонь не открывали", - подчеркнули в штабе.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе договорилась о режиме "полной тишины" в зоне АТО с 23 декабря. Однако боевики продолжают нарушать его.