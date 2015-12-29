СБУ за год обезвредила более 20 ДРГ и предотвратила более 200 терактов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко во время итоговой коллегии СБУ.

«Деятельность СБУ кардинально изменилась после назначения нового руководства», - подчеркнул он.

По словам президента, в ходе реализации антитеррористических и контрдиверсионных мероприятий СБУ обезвредила за пределами зоны АТО свыше 20 вражеских диверсионно-разведывательных групп, абсолютное большинство из которых было подготовлено на тренировочных базах в Ростовской, Белгородской и других областях России.

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«На стадии подготовки предотвращено совершение более 200 террористических актов в разных регионах Украины. Террористические атаки были остановлены в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе, Днепропетровске, Львове и других городах Украины», - заявил Порошенко.

Как отмечает пресс-центр СБУ, приведенная президентом статистика охватывает год деятельности спецслужбы.

По словам Порошенко, завершено расследование 114 уголовных производств по статьям «шпионаж» и «государственная измена».

«27 лицам уже вынесены справедливые приговоры суда, и шпионы и предатели запроторены за решетку именно благодаря усилиям оперативных сотрудников СБУ», - заявил президент.

Кроме того, президент отметил, что СБУ было изъято более 1,5 тысяч единиц оружия и около 2 тонн взрывчатки.