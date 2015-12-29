За время АТО на востоке Украины погибли 67 пограничников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины, генерал-полковник Виктор Назаренко.

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"Всего в зоне АТО боевые задачи выполняли более 14,5 тыс. наших военнослужащих, из них уже 13 тыс. 340 получили статус участника боевых действий, и этот процесс продолжается... К большому сожалению, у нас погибли 67 пограничников, 406 получили ранения, шестеро числятся пропавшими без вести", - сказал Назаренко.

По его словам, при активном участии ведомственной собственной безопасности и помощи волонтеров удалось найти на временно оккупированной территории тела 5 пограничников, вывезти их и передать родственникам для захоронения.

Назаренко подчеркнул, что на сегодняшний день в плену террористов не находится ни один пограничник.