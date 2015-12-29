За время АТО на востоке Украины погибли 67 пограничников
На востоке Украины за все время боевых действий погибли 67 пограничников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины, генерал-полковник Виктор Назаренко.
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"Всего в зоне АТО боевые задачи выполняли более 14,5 тыс. наших военнослужащих, из них уже 13 тыс. 340 получили статус участника боевых действий, и этот процесс продолжается... К большому сожалению, у нас погибли 67 пограничников, 406 получили ранения, шестеро числятся пропавшими без вести", - сказал Назаренко.
По его словам, при активном участии ведомственной собственной безопасности и помощи волонтеров удалось найти на временно оккупированной территории тела 5 пограничников, вывезти их и передать родственникам для захоронения.
Назаренко подчеркнул, что на сегодняшний день в плену террористов не находится ни один пограничник.