СБУ задержала боевика "ЛНР", причастного к крушению Ан-26 и передаче пилота российским военным

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в г. Суходольск Луганской области задержан боевик, причастный к сбитию украинского самолета и захвату пилота. Он входил в "9 роту суходольского ополчения" "ЛНР". Принимал участие в боевых действиях в районе населенных пунктов Изварино, Пионерское, Веселая Гора и Королевка Луганской области.

«Именно его незаконным вооруженным формированием был сбит самолет Ан-26, пилота которого террористы захватили и передали российским военным», - говорится в сообщении.

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Боевик содержится под стражей, будет открыто уголовное производство по ст. 260 (создание незаконного вооруженного формирования) УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.