Бой у Майорска: силы АТО отбили атаку 100 террористов, противник понес существенные потери

Об этом пресс-центр АТО уточнил на своей странице в Facebook.

Стало известно, что 4 декабря в 9 утра враг численностью до 100 боевиков атаковал позиции сил АТО в районе населенного пункта Майорск. Тогда подразделения ВСУ дали отпор противнику из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, не запрещенных Минскими договоренностями.

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"Понеся потери, враг откатился. Однако вслед сепаратисты открыли прицельный огонь по нашим опорным пунктам из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.

Также отмечается, что в районе населенного пункта Зайцево боевики, расположив БМП за зданием школы и собрав в здании мирных жителей, вели прицельный огонь по позициям украинских военных.

"Чтобы избежать гибели мирного населения, подразделения украинской армии огонь не открывали. В течение дня противник продолжал атаковать наши позиции, но впоследствии, получив отпор и понеся потери, отступил", - подчеркнули в пресс-центре АТО.

По уточненной информации, 4 декабря в 9 утра враг численностью до 100 боевиков атаковал наши позиции в районе обитаемо... Posted by Пресс-центр штаба АТО on 5 декабря 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в районе Горловки боевики пошли в наступление, но получили быстрый отпор и понесли большие потери. Украинские военные на линии фронта сообщили о по меньшей мере 30 убитых боевиках.