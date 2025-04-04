Враг ударил баллистической ракетой в центр жилого микрорайона.

В результате удара России по Кривому Рогу сейчас уже 12 погибших и более 50 раненых.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Проклятые москали ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона. На сейчас уже 12 погибших, раненых более 50", - написал он.

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Обновлено. 19:32. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак также в Telegram сообщил, что среди погибших двое детей. "Количество раненых уточняется. В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки", - добавил он.

Обновлено. 19:39. Лысак заявил, что, за уточненной информации, среди погибших - трое детей. Кроме того, горит автомобиль и гаражи.

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Удары России по Кривому Рогу - что еще известно

Как сообщал УНИАН, 2 апреля российские оккупанты также атаковали Кривой Рог. Враг ударил по одному из предприятий.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о четырех погибших в Кривом Роге, пострадали девять человек.

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