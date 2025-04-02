По словам президента, прекратить такие удары можно только достаточным давлением на Москву.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на целенаправленный российский ракетный удар по Кривому Рогу. В своем Telegram он показал последствия вражеского удара по городу.

"Все необходимые службы на месте, устраняют последствия обстрела и помогают людям. Есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. По состоянию на сейчас известно, что жизни четырех человек, к сожалению, забрал этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что везде в мире такие удары называют одинаково - это террор.

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По словам президента, прекратить такие удары можно только достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора.

"И это зависит от партнеров - от Америки, от Европы, от других в мире. Нас всех отделяет как минимум от полного и безусловного прекращения ударов только отсутствие согласия России прекращать войну. Только давление мира может обеспечить такое согласие. И также все подобные российские удары доказывают, что Украине нужно достаточно систем и ракет ПВО, чтобы мы могли защитить всех людей в Украине от российского террора. Работаем со всеми партнерами ради этого и благодарим всех, кто нам помогает. Всем, кто понимает, что нужно давление на Россию и стабильная поддержка Украины", - отметил Зеленский.

Удар по Кривому Рогу - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что враг ударил по одному из предприятий. Погибли четыре человека. Пострадали девять человек, все в состоянии средней тяжести.

Лысак рассказал, что также есть пострадавшие на других территориях области, куда враг направил свои БПЛА, тяжелую артиллерию и КАБы. В частности, на Никопольщине из-за обстрелов ранения получили мужчина и женщина 51 и 77 лет соответственно.

На Синельниковщине ранена 56-летняя местная жительница. Также сегодня российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе Харькова, в результате чего, по предварительной информации, пострадали четыре человека.

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