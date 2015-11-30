Боевики ночью снова обстреляли Старогнатовку, Пески и Авдеевку - штаб АТО

Боевики с 18 часов 29 ноября до 6 часов утра 30 ноября 13 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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На Донецком направлении террористы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Старогнатовку, Пески и Авдеевку, а в Красногоровке применили 82-миллиметровые минометы.

На Артемовском направлении также из нескольких видов вооружения боевики обстреляли Зайцево, Луганское и Майорск.