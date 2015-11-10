Боевики обстреляли позиции украинских военных в районе ДАП – Селезнев

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на руководителя пресс-центра Генштаба Владислава Селезнева.

Около двух часов назад начался обстрел из СПГ-9 "Копье", зенитных установок, БМП. Боевики работали в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки и "Зенита", - сказал Селезнев.

"Обстрел окончился около получаса назад", - добавил он.

При этом Селезнев опроверг информацию, которая распространялась в сетях, что боевики применяли против сил АТО артиллерию.

"Информация об артиллерии пока не подтвердилась, но мы продолжаем проверять сообщения о применении боевиками вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - сказал он.

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В то же время один из бойцов, находящихся в зоне АТО сообщил УП, что боевики применяли танки и станковые противотанковые гранатометы.

Между тем Селезнев рассказал, что за сутки до 20:00 боевики произвели 43 провокационных обстрела, из них 4 непосредственно по позициям сил АТО.

По словам Селезнева, обстрелы производились в районе ДАП, Авдеевки, Опытного, Красногоровки, Троицкого, и один на поражение - в 8 утра в районе Новгородского, под Горловкой. "Один человек ранен, его состояние удовлетворительное, он получил осколочное ранение", - уточнил Селезнев.

В районе Широкино использованы 82-мм минометы, которые должны были отвести 3 дня назад.

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На уточняющий вопрос, отвечают ли украинские военные на обстрелы, Селезнев сказал, что огонь в ответ за прошлые сутки был открыт четыре раза. "Мы не используем оружие, запрещенное Минскими соглашениями", - добавил он.