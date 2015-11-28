Авакову показали проект городского танка "Азовец" (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Его презентация состоялась в рамках посещения главой МВД Украины тренировочной базы и центра рекрутингового полка Нацгвардии Украины "Азов". В презентации также принял участие народный депутат Украины Андрей Билецкий.

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Представляя боевую машину, ее разработчики отметили, что создание проекта стало возможным благодаря усилиям бойцов полка, а также волонтерам и благотворителям.

Белецкий отметил, что боевая машина может быть использована при ведении боя в городских условиях. Танк имеет два боевых модуля, которые позволяют их операторам контролировать обстановку, имея сектор обзора в 180 градусов каждый. Таким образом, скорость реагирования на обстановку увеличивается вдвое.

На вооружении танк имеет спаренные авиационные пушки с большой скорострельностью. Кроме того, разработчики спроектировали уникальную защиту машины, которая дает ей возможность противостоять почти всем известным боеприпасам, предусмотренным для поражения бронированной техники. Управляет боевой машиной экипаж из четырех бойцов.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, примерно через месяц танк уже может быть поставлен на испытания с участием государственной комиссии.