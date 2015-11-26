Террористы заявили о разгрузке 40 автомобилей путинского "гумконвоя" в Луганске

Как говорится в сообщении, более 40 автомобилей доставили более 450 тонн различных грузов. В составе груза: сахар, крупа манная, крупа пшеничная, крупа ячневая, крупа перловая, горох, масло растительное и консервы.

Читайте такжеРоссия отправила на Донбасс 45-й "гумконвой"

Как сообщал УНИАН, сегодня на временно оккупированную территорию Донбасса вторгся 46-й так называемый «гумконвой» РФ.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что все подобные грузы из России, которые Москва называет «гуманитарными», перемещались на территорию Украины незаконно, без согласия правительства, с нарушением национального законодательства и общепринятой международной практики.