Террористы заявили о разгрузке 40 автомобилей путинского "гумконвоя" в Луганске
09:53, 26 ноября 2015Война
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Террористическая организация "ЛНР" заявляет о том, что сегодня, 26 ноября, в Луганске уже началась разгрузка 40 автомобилей так называемого «гуманитарного конвоя» Российской Федерации.
REUTERS
Как говорится в сообщении, более 40 автомобилей доставили более 450 тонн различных грузов. В составе груза: сахар, крупа манная, крупа пшеничная, крупа ячневая, крупа перловая, горох, масло растительное и консервы.
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Как сообщал УНИАН, сегодня на временно оккупированную территорию Донбасса вторгся 46-й так называемый «гумконвой» РФ.
Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что все подобные грузы из России, которые Москва называет «гуманитарными», перемещались на территорию Украины незаконно, без согласия правительства, с нарушением национального законодательства и общепринятой международной практики.
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