Ситуация в зоне АТО остается сложной с рисками начала локальных боевых действий – разведка

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Министерства обороны.

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В сообщении отмечается, что 22 ноября противник совершил 59 обстрелов из стрелкового оружия (в том числе РПГ, АГС), БМП-2, 82-миллиметровых минометов. Из них 40 – в районе Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новгородского, Опытного, Песков, шахты Бутовка (Донецкое направление), 10 – Луганского, Зайцево, Майорска (Славянское направление), семь – Петровского, Гранитного, Широкино (Волновахское и Мариупольское направления); два – Станицы Луганской, Сокольников (Новоайдарское направление).