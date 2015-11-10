Боевики вернулись к активным обстрелам инфраструктуры Донбасса - Жебривский

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"На самом деле огромная проблема по поводу обстрелов, потому что стреляют как раз по инфраструктуре. Был обстрел Гранитного, где на сегодняшний день нет электропитания, фактически были обстрелы там, где расположен КПВВ, это в районе Зайцево, Майорская, Гнутово и Курахово, и это на самом деле есть огромные проблемы, потому что люди здесь напуганы, в ужасе. За последние дни линию разграничений пересекает более 17 тыс человек, как из Донбасса, так и с Луганской области и поэтому есть проблема. К сожалению, сегодня террористы бьют как раз по инфраструктурным объектам, и это ключевой вопрос, и разрушение инфраструктуры, такое впечатление, является их ключевой задачей", - заявил Жебривский.

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Как сообщал УНИАН, ранее спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что за минувшие сутки боевики 51 раз открывали провокационный огонь.