За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет - штаб

За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Вместе с тем, отметил он, один военнослужащий получил ранение.