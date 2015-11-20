За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет - штаб
13:07, 20 ноября 2015Война
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Лысенко заявил, что один военный получил ранения.
За сутки в зоне АТО потерь нет / Фото УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Вместе с тем, отметил он, один военнослужащий получил ранение.
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