Группу тяжелораненых украинских военных доставили в Германию

Украинских военных отправили на специально оснащенном самолете Airbus A310 MEDEVAC военно-воздушных сил Германии, который называют "летающим госпиталем", сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Лечиться украинцы будут в военных госпиталях Берлина и Гамбурга.

"В Украине раненым оказали первичную хирургическую помощь. Мы же будем помогать им встать на ноги, поскольку специализируемся на огнестрельных ранениях ног. Поэтому будем устанавливать искусственные суставы, восстанавливать кости", - рассказал руководитель врачебной бригады Бундесвера, старший врач Михаэль Уль.

Напомним, что начиная с весны 2014 года Бундесвер помогает Украине лечить раненых. Сначала помощь оказывали раненым на Майдане активистам, а позже - военнослужащим, которые получили тяжелые травмы в результате боевых действий на Донбассе. "Это уже четвертый прилет нашего "летающего госпиталя" в Киев. Возможно, сейчас количество тех, кого мы забираем на лечение, немного разочаровывает, потому что их только восемь. Но все это частички помощи Германии Украине в такое сложное время", - отмечает военный атташе посольства Германии в Украине Кристиан Фарконде. В диппредставительстве отмечают, что такая помощь не последняя - немецкая сторона и в дальнейшем будет поддерживать Украины.