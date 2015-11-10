Боевики обстреливают позиции сил АТО на всех направлениях, наиболее напряженная ситуация - под Донецком

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На Луганском направлении противник применил 120-мм минометы по нашим позициям, расположенным вблизи Попасной, при этом несколько вражеских мин попали непосредственно в жилые кварталы. Огонь велся со стороны поселка Молодежное, прилегающего к оккупированному Первомайску», - отметил он.

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Также, по словам Мотузяника, на северо-западных окраинах Горловки, речь идет о Майорске, Дзержинске и Новгородском, противник вел беспокоящий огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия и гранатометов. Вблизи Новгородска также работал вражеский снайпер.

Кроме того, неспокойно было на передовых позициях сил АТО вблизи Верхнеторецкого: около часа противник вел огонь по украинским позициям из БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2.

«Вместе с тем, наиболее неспокойная обстановка сложилась на западных окраинах Донецка от Авдеевки до Марьинки. Обстрел противника здесь было слышно в течение всего дня. К заходу солнца активность боевиков на этом направлении возросла», - заявил спикер АП по вопросам АТО.

Также на Мариупольском направлении две вражеских провокации зафиксированы в поселке Широкино, там враг применял стрелковое оружие.