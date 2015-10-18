За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца, погибших нет

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

"Вчера на линии столкновения были зафиксированы две провокации – в населенных пунктах Пески и Широкино. В обоих случаях боевики использовали стрелковое оружие. За сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое были ранены", - сказал Мотузяник.

В то же время, по его словам, украинские пограничники зафиксировали два пролета вражеских беспилотников вдоль линии соприкосновения. Еще два БПЛА противника пограничники заметили на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированным Россией Крымом.

Мотузяник также отметил, что вчера мобильные группы военных и правоохранителей задержали два автомобиля с нелегальным грузом на контрольном пункте "Зайцево", а еще четыре машины с бытовой химией и другими продуктами вблизи Новотроицкого и Александрополь Донецкой области.

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"В то же время украинские военные обеспечили проезд через контрольных пункт "Новотроицкое" семь грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - сообщил спикер АП.

Кроме того, за минувшие сутки в зоне АТО украинские правоохранители выявили 5 тайников с нелегальным оружием.