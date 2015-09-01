ОБСЕ сообщила о потере на Донбассе беспилотника, который зафиксировал тяжелое вооружение боевиков

Об этом говорится в отчете за 31 августа, опубликованном сегодня.

В частности, инструкторы ОБСЕ отмечают, что в подконтрольном боевикам «ДНР» Солнцево миссия на расстоянии 100 метров от своих позиций зафиксировала припаркованный грузовик с установленной на ней зенитной установкой.

«До этого момента был потерян контакт между беспилотным летательным аппаратом и опорным пунктом миссии. Беспилотник наблюдал за сосредоточением военной техники в подконтрольных «ДНР» районах вблизи линии соприкосновения: особо было отмечено семь основных боевых танков, 25 бронетранспортеров и четыре плавучих бронетранспортера МТ-ЛБ вокруг Комсомольского (73 км северо-восточнее Мариуполя); 5 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и семь бронетранспортеров вокруг Раздольного (46 км к юго-востоку от Донецка); два танки в Мичурино (55 км северо-восточнее Мариуполя) и два танка в Безымянном (30 км на восток от Мариуполя)», - отмечается в отчете.

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Наблюдатели отмечают, что потеряли сигнал с беспилотником внезапно в 10:13. По состоянию на 13:45 сигнал с беспилотником не был восстановлен. В миссии уверены, что к этому времени у беспилотного летательного аппарата должно было закончиться горючее. В этой связи, выполняя соответствующие процедуры, миссия сообщила, что летательный аппарат потерян.

«Патруль Специальной мониторинговой миссии отправился с последнего известного места, над которым пролетал беспилотник на расстоянии 1,5 км над полем южнее села Солнцево, где СММ была остановлена двумя вооруженными членами «ДНР», которые отказали миссии в дальнейшем доступе в том районе», - говорится в сообщении.

В то же время наблюдатели отметили, что на месте, где предположительно произошла авария, они смогли разглядеть небольшие участки обгоревшей земли.