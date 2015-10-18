Боевики совершили обстрел позиций сил АТО вблизи Широкино

За минувшие сутки ситуация на Донбассе оставалась относительно спокойной, однако боевики осуществляли провокационные действия, обстреливая украинские позиции вблизи Широкино из стрелкового оружия.

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети Facebook.

"Ночь в зоне проведения АТО с 17 на 18 октября прошла спокойно. Но вчера вечером бандиты совершали провокационные действия, обстреливая в 20:00 украинские позиции вблизи Широкино из стрелкового оружия. Погибших и раненых среди наших военных в результате обстрела нет", - говорится в сообщении.

По данным штаба АТО, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит верификацию отведенного вооружения, а уже через несколько дней украинская сторона начнет второй этап отвода.

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Также украинские военные продолжают инженерное оборудование своих позиций, в первую очередь тех, куда будет перемещена отведенная техника.