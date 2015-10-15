Военные сегодня отвели 12 минометов от линии разграничения в Луганской области

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети.

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Так, по данным штаба АТО, сегодня перемещены в определенные места 12 минометов калибром менее 100 миллиметров.

На завтра также запланирован отвод вооружения, добавили в пресс-центре, подчеркнув, что указанные мероприятия проходят под наблюдением миссии ОБСЕ.