Военные сегодня отвели 12 минометов от линии разграничения в Луганской области
18:46, 15 октября 2015Война
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Сегодняшний день в зоне проведения АТО прошел без нарушений Минских договоренностей. В Луганской области продолжается отвод минометов.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети.
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Так, по данным штаба АТО, сегодня перемещены в определенные места 12 минометов калибром менее 100 миллиметров.
На завтра также запланирован отвод вооружения, добавили в пресс-центре, подчеркнув, что указанные мероприятия проходят под наблюдением миссии ОБСЕ.
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