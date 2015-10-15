Военные сегодня отвели 12 минометов от линии разграничения в Луганской области

18:46, 15 октября 2015
Война
254 0

Сегодняшний день в зоне проведения АТО прошел без нарушений Минских договоренностей. В Луганской области продолжается отвод минометов.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети.

Читайте такжеМинувшие сутки в зоне АТО прошли спокойно, продолжается оборудование позиций - штаб

Так, по данным штаба АТО, сегодня перемещены в определенные места 12 минометов калибром менее 100 миллиметров.

На завтра также запланирован отвод вооружения, добавили в пресс-центре, подчеркнув, что указанные мероприятия проходят под наблюдением миссии ОБСЕ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter