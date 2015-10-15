На линии разграничения до сих пор есть тяжелое вооружение - СММ ОБСЕ

Об этом сказал на брифинге спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

«Оружие не находится в тех местах, где оно зарегистрировано и должно находиться после того, как были приняты договоренности об отводе тяжелого вооружения», - сказал он.

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По словам Боцюркива, свобода передвижения остается еще одним из сложных вопросов для гражданского населения вдоль линии разграничения. Он отметил, что 9 октября наблюдатели видели большое количество автомобилей, которые ожидали в очереди, чтобы проехать на территорию «ДНР».

Спикер СММ подчеркнул, что свобода передвижения и наблюдателей миссии на территории Донбасса также продолжает быть ограниченной.

«Вооруженные боевики «ДНР» не предоставляли нам доступ к местам хранения тяжелого вооружения... На территории, контролируемой Украиной, нам дважды отказали в доступе на двух блокпостах в Донецкой области», - сказал он.

По словам Боцюркива, также беспилотники миссии чувствовали радиопомеху на прошлой неделе, когда они пролетали над территорией, контролируемой «ДНР».