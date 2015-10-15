На линии разграничения до сих пор есть тяжелое вооружение - СММ ОБСЕ

14:25, 15 октября 2015
Война
760

Тяжелое вооружение продолжает находиться на линии разграничения на Донбассе.

Министерство обороны Украины

Об этом сказал на брифинге спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

«Оружие не находится в тех местах, где оно зарегистрировано и должно находиться после того, как были приняты договоренности об отводе тяжелого вооружения», - сказал он.

Читайте такжеВ ОБСЕ зафиксировали два факта пересечения украинско-российской границы похоронными фургонами

По словам Боцюркива, свобода передвижения остается еще одним из сложных вопросов для гражданского населения вдоль линии разграничения. Он отметил, что 9 октября наблюдатели видели большое количество автомобилей, которые ожидали в очереди, чтобы проехать на территорию «ДНР».

Спикер СММ подчеркнул, что свобода передвижения и наблюдателей миссии на территории Донбасса также продолжает быть ограниченной.

«Вооруженные боевики «ДНР» не предоставляли нам доступ к местам хранения тяжелого вооружения... На территории, контролируемой Украиной, нам дважды отказали в доступе на двух блокпостах в Донецкой области», - сказал он.

По словам Боцюркива, также беспилотники миссии чувствовали радиопомеху на прошлой неделе, когда они пролетали над территорией, контролируемой «ДНР».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter