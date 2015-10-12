ОБСЕ подтверждает соответствие серийных номеров отведенного украинской стороной вооружения

Об этом говорится в отчете за выходные.

"10 октября Специальная мониторинговая миссия наблюдала за отводом Украинскими Вооруженными силами артиллерийских установок калибром менее 100 мм в места хранения (хранилища) в соответствии с приложением (о чем договорились лидеры "Нормандской четверки" 2 октября в Париже - УНИАН) к Комплексу мероприятий (выполнения Минских договоренностей), - говорится в отчете.

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Наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что "серийные номера этого вооружения соответствовали тем, которые ранее были предоставлены СММ в инвентарном списке".

Как сообщал УНИАН, в воскресенье представитель АТО в Луганской области Руслан Ткачук сказал, что в Луганской области отведено артиллерию калибра 85 мм от линии разграничения.