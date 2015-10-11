В Луганской области силы АТО отвели артиллерию калибра 85 миллиметров

В Луганской области от линии разграничения отведена артиллерия калибра 85 мм.

Об этом сообщил спикер АТО в Луганской области Руслан Ткачук.

«На Луганском направлении вчера прошла реализация второй очереди по отведению от линии разграничения противотанковых пушек Д-48 калибра 85 миллиметров. Отведение проходило при участии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ»,- написал он на своем сайте.

Спикер отметил, что «в отличие от боевиков, которые препятствуют работе международных наблюдателей, силы АТО в полном объеме выполняют Минские договоренности и максимально открыты для работы представителей миссии ОБСЕ».

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Также по его данным, с 7 часов утра 10.09 до 7 часов утра 11.10 2015 года на Луганском и Артемовском (Попаснянский район) направлениях сохраняется перемирие. Не зафиксировано ни одного факта нарушения режима прекращения огня.