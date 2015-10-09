Военные готовятся к отведению артиллерии калибра 85 миллиметров на Луганщине

19:18, 09 октября 2015
Война
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Силы АТО проводят подготовительные работы к отведению артиллерии калибра 85 миллиметров от линии разграничения в Луганской области.

REUTERS

Силы АТО проводят подготовительные работы по отведению артиллерии калибра 85 миллиметров от линии разграничения в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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«На сегодняшний день, в соответствии с мирными договоренностями, силы АТО проводят подготовительные работы к отведению артиллерии калибра 85 миллиметров от линии разграничения в Луганской области», - отмечается в сообщении.

По данным штаба АТО, этот процесс начнется завтра, 10 октября.

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