Военные готовятся к отведению артиллерии калибра 85 миллиметров на Луганщине

Силы АТО проводят подготовительные работы по отведению артиллерии калибра 85 миллиметров от линии разграничения в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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«На сегодняшний день, в соответствии с мирными договоренностями, силы АТО проводят подготовительные работы к отведению артиллерии калибра 85 миллиметров от линии разграничения в Луганской области», - отмечается в сообщении.

По данным штаба АТО, этот процесс начнется завтра, 10 октября.