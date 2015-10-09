Главарь боевиков "ДНР" анонсировал перевыборы в псевдопарламент в 2016 году

Об этом со ссылкой на заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина сообщил один из сайтов боевиков.

"Для нас следующим этапом, если все действительно будет согласовано в рамках подгруппы по политическим вопросам, на выборах, ориентировочно в феврале, необходимо выбирать наверное всех, и депутатов, и глав местных советов. То есть не только глав городов и районов", - отметил Пушилин.

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Как сообщал УНИАН, лидеры боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о переносе местных псевдовыборов на Донбассе.

Боевики согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули перед Украиной ряд определенных условий.