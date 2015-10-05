В течение суток боевики один раз били из гранатомета на Мариупольском направлении - штаб АТО

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В то же время вчера наблюдатели на временно оккупированной территории все же зафиксировали открытия огня боевиками, которые в 10.45 в 2 километрах от Гранитного, что на Мариупольском направлении, били из автоматического гранатомета в направлении линии разграничения.

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"Фактическое отсутствие обстрелов украинских позиций, мирных населенных пунктов боевиками позволило успешно реализовывать работы в социальных и гуманитарных сферах", - говорится в сообщении штаба.

Так, недавно в поселке Бердянское при содействии групп гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины начались работы по восстановлению водоснабжения и ремонта центральных дорог.

А вот в поселок Алексеевка Великоновоселковского района Донецкой области, где дислоцируется одна из частей сил АТО, офицеры гражданско-военного сотрудничества доставили более 5 тонн угля.