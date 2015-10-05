В течение суток боевики один раз били из гранатомета на Мариупольском направлении - штаб АТО
В зоне АТО на протяжении вчерашних суток противник почти полностью придерживался мирных договоренностей.
Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
В то же время вчера наблюдатели на временно оккупированной территории все же зафиксировали открытия огня боевиками, которые в 10.45 в 2 километрах от Гранитного, что на Мариупольском направлении, били из автоматического гранатомета в направлении линии разграничения.
Читайте такжеВ течение суток боевики полностью соблюдали перемирие - штаб АТО
"Фактическое отсутствие обстрелов украинских позиций, мирных населенных пунктов боевиками позволило успешно реализовывать работы в социальных и гуманитарных сферах", - говорится в сообщении штаба.
Так, недавно в поселке Бердянское при содействии групп гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины начались работы по восстановлению водоснабжения и ремонта центральных дорог.
А вот в поселок Алексеевка Великоновоселковского района Донецкой области, где дислоцируется одна из частей сил АТО, офицеры гражданско-военного сотрудничества доставили более 5 тонн угля.