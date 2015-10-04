Мариуполь защищен несколькими поясами современных оборонительных сооружений - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции

Как отметили в пресс-центре, «в последнее время начинают распространяться слухи о том, что якобы в связи с последними международными обязательствами нашего государства относительно отвода техники и вооружения, Мариупольский плацдарм остается незащищенным и открытым для неожиданного удара врага». В пресс-центре отметили: «Это не так! Все подобные заявления не имеют под собой никаких оснований».

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«На данный момент в секторе обороны Мариуполя определяются направления и места сосредоточения машин и вооружения, которое выведется от линии соприкосновения. Также происходит ряд подготовительных мероприятий по перемещению и организации тылового обеспечения», - отметили в пресс-центре и добавили: «Все работы и контроль за выводом вооружение будет проводиться международными организациями, и в их сопровождении. Подчеркиваем, что в случае эскалации конфликта, все оружие вернется на свои огневые позиции».

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По данным пресс-центра, на позициях остаются механизированные подразделения, которые полностью контролируют ситуацию. «И, несмотря на перемирие и тишину, в последнее время царит на линии соприкосновения, наши бойцы находятся в постоянной готовности дать отпор враждебным российским провокациям. Мариуполь может спать спокойно», - отметили в пресс-центре.