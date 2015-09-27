За сутки в зоне АТО погиб военный, еще один получил ранение

13:07, 27 сентября 2015
Война
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Это произошло в результате подрыва на мине

REUTERS

На протяжении прошедших суток в зоне АТО один украинский военный погиб, еще один получил ранение в результате подрыва на мине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"Вчера вблизи Горловки один военнослужащий погиб, один ранен. Это произошло в результате подрыва на мине", - сказал Мотузяник.

По его словам, уже около месяца противник не применяет тяжелое вооружение - танки, минометы и артиллерию, происходят лишь мелкие провокации на переднем крае и локальные перестрелки. В частности, вчера было зафиксировано 5 эпизодов нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований. Это произошло вечером на границе Донецкой и Луганской областей - в поселках Троицкое и Лозовое.

Противник несколько раз открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Также один раз была зафиксирована активность вражеского снайпера. Следует отметить, что часто стрельба ведется неприцельно, с провокационной целью - чтобы заставить украинских военных вести ответный огонь. Этим враг пытается обвинить силы АТО в эскалации конфликта, однако эта информационная война не имеет никаких шансов на успех.

Как отметил Мотузяник, по информации Государственной пограничной службы, полетов вражеских беспилотников вчера зафиксировано не было.

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