Боевики запретили пересекать границу жителям Донбасса в возрасте до 50 лет - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО. По оперативной информации, главари незаконных вооруженных формирований любой ценой пытаются затащить жителей Донбасса в свои ряды.

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«Однако, для большинства мужчин эта война уже принесла только разрушение и горе. Поэтому люди всеми способами стараются уклониться от так называемой мобилизации. Мужчины призывного возраста ложатся в больницу или массово выезжают с временно оккупированных территорий», - говорится в сообщении пресс-центра.

Отмечается, что «до недавнего времени через пункт пересечения украинско-российской границы «Червонопартизанск» в Россию ежедневно пешком выходили около трех десятков мужчин».

«А уже на этой неделе преступники запретили пересекать границу жителям Донбасса моложе 50 лет», - сообщает пресс-центр АТО.