Боевики продолжают методично стирать с лица земли целые районы - СЦКК

«Глубокое возмущение вызывают демонстративные провокационные действия боевиков, которые продолжают эскалацию напряженности на линии разграничения сторон на Востоке Украины. Они увеличили обстрелы не только позиций Вооруженных Сил, но и мирных населенных пунктов. И все это происходит на фоне переговоров в Минске по прекращению огня и установлению мира», - заявил глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий на встрече с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает на странице в Facebook пресс-центр АТО.

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Так, согласно сообщению, общее количество обстрелов со стороны НВФ 26 августа увеличилось на десять процентов и составляет 90 случаев нарушения режима прекращения огня.

«Из них 29 раз применялось тяжелое вооружение: 152 мм артиллерийское вооружение - 7 раз, 122-мм – 7, 120 мм минометы – 14, РСЗО – 1. Танки применялись пять раз. В результате обстрелов личный состав Вооруженных сил Украины понес значительные потери - 7 погибших и 13 раненых. Прекращение огня личным составом СЦКК осуществлялось в течение суток почти 30 раз, из них лишь 11 раз успешно из-за откровенного нежелания НВФ выполнять Минские договоренности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на постоянное стремление украинской стороны способствовать снижению напряженности и перевести вооруженное противостояние исключительно в рамки переговорного процесса, «очевидно, боевикам-террористам и тем, кто их спонсирует, это не нужно».

«Главная их цель – посеять панику и хаос среди мирного населения Украины, дискредитировать Вооруженные Силы и правительство Украины. А как иначе можно объяснить непрекращающиеся обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и других? Боевики продолжают цинично и методично стирать с лица земли целые районы и уничтожать инфраструктуру городов и городков. Большей бесчеловечности трудно представить», - подчеркнули в СЦКК.

Кроме того, по данным СЦКК, продолжают фиксироваться провокационные обстрелы боевиками жилых кварталов и на подконтрольной им территории для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил Украины.

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Так, 25 августа боевики с двух направлений вели огонь по городу Горловка, в котором были повреждены две школы №14 и №6, и это - накануне Дня знаний, первого сентября. Того же дня боевики со 152 мм артиллерийских систем вели огонь по жилому массиву «Октябрь», который во временно оккупированном городе Луганск.

В СЦКК подчеркнули, что эти и другие задокументированные факты очередных военных преступлений террористов, зафиксированные координаты артиллерийских позиций боевиков, с которых они обстреливали подконтрольную территорию, координаты размещения РСЗО, районы концентрации бронетехники и живой силы переданы СММ ОБСЕ для дальнейшей проверки и информирования 57 стран-участниц ОБСЕ.