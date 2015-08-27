Боевики продолжают методично стирать с лица земли целые районы - СЦКК
В день работы трехсторонней контактной группы в Минске, 26 августа, незаконные вооруженные формирования резко увеличили количество обстрелов позиций ВС и мирных населенных пунктов, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.
«Глубокое возмущение вызывают демонстративные провокационные действия боевиков, которые продолжают эскалацию напряженности на линии разграничения сторон на Востоке Украины. Они увеличили обстрелы не только позиций Вооруженных Сил, но и мирных населенных пунктов. И все это происходит на фоне переговоров в Минске по прекращению огня и установлению мира», - заявил глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий на встрече с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает на странице в Facebook пресс-центр АТО.
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Так, согласно сообщению, общее количество обстрелов со стороны НВФ 26 августа увеличилось на десять процентов и составляет 90 случаев нарушения режима прекращения огня.
«Из них 29 раз применялось тяжелое вооружение: 152 мм артиллерийское вооружение - 7 раз, 122-мм – 7, 120 мм минометы – 14, РСЗО – 1. Танки применялись пять раз. В результате обстрелов личный состав Вооруженных сил Украины понес значительные потери - 7 погибших и 13 раненых. Прекращение огня личным составом СЦКК осуществлялось в течение суток почти 30 раз, из них лишь 11 раз успешно из-за откровенного нежелания НВФ выполнять Минские договоренности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на постоянное стремление украинской стороны способствовать снижению напряженности и перевести вооруженное противостояние исключительно в рамки переговорного процесса, «очевидно, боевикам-террористам и тем, кто их спонсирует, это не нужно».
«Главная их цель – посеять панику и хаос среди мирного населения Украины, дискредитировать Вооруженные Силы и правительство Украины. А как иначе можно объяснить непрекращающиеся обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и других? Боевики продолжают цинично и методично стирать с лица земли целые районы и уничтожать инфраструктуру городов и городков. Большей бесчеловечности трудно представить», - подчеркнули в СЦКК.
Кроме того, по данным СЦКК, продолжают фиксироваться провокационные обстрелы боевиками жилых кварталов и на подконтрольной им территории для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил Украины.
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Так, 25 августа боевики с двух направлений вели огонь по городу Горловка, в котором были повреждены две школы №14 и №6, и это - накануне Дня знаний, первого сентября. Того же дня боевики со 152 мм артиллерийских систем вели огонь по жилому массиву «Октябрь», который во временно оккупированном городе Луганск.
В СЦКК подчеркнули, что эти и другие задокументированные факты очередных военных преступлений террористов, зафиксированные координаты артиллерийских позиций боевиков, с которых они обстреливали подконтрольную территорию, координаты размещения РСЗО, районы концентрации бронетехники и живой силы переданы СММ ОБСЕ для дальнейшей проверки и информирования 57 стран-участниц ОБСЕ.