В штабе АТО объяснили, почему боевики активно начали дезертировать

Среди боевиков растет недовольство действиями своего "руководства", что приводит к массовому дезертирству.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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"По нашим оперативным данным, среди личного состава незаконных вооруженных формирований постоянно возникают финансовые противоречия, растет недовольство действиями руководства, что приводит к употреблению спиртных напитков, и массовому дезертирству. Так, недавно боевики 12 батальона территориальной обороны так называемой "ДНР", самовольно покинули позиции в районе Дебальцево и вернулись домой", - отмечается в сообщении.

При этом в штабе АТО объясняют, что основным аргументом обманутых российской пропагандой мужчин было нежелание напрасно погибать за непонятные идеалы и чужие деньги.