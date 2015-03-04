Боевикам на Донбассе перестали платить "месячное содержание", началось массовое дезертирство - Тымчук
09:29, 04 марта 2015Война
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В Макеевке наблюдается дезертирство боевиков из-за невозможности содержать семьи после прекращения выплат.
REUTERS
В формированиях боевиков на Донбассе нарастает недовольство, вызванное прекращением выплаты месячного содержания.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
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В Макеевке наблюдается массовое дезертирство боевиков из бандформирований из-за невозможности содержать семьи после прекращения помесячных выплат.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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