Боевикам на Донбассе перестали платить "месячное содержание", началось массовое дезертирство - Тымчук

09:29, 04 марта 2015
Война
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В Макеевке наблюдается дезертирство боевиков из-за невозможности содержать семьи после прекращения выплат.

REUTERS

В формированиях боевиков на Донбассе нарастает недовольство, вызванное прекращением выплаты месячного содержания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

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В Макеевке наблюдается массовое дезертирство боевиков из бандформирований из-за невозможности содержать семьи после прекращения помесячных выплат.

Допис by Dmitry Tymchuk.

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