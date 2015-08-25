Вооруженные провокации боевиков зафиксированы по всей линии разграничения

Об этом сообщает пресс-центр АТО. Так, вблизи Мариуполя, в половины первого ночи со стороны Коминтерново, по нашему опорному пункту в Лебединском наемники били из 122-миллиметровой артиллерии. «Также в половине первого боевики обстреляли из 122-миллиметровой артиллерии украинские оборонительные рубежи в Сопино. В результате этих обстрелов два украинских морских пехотинца погибли, еще трое получили ранения», - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что около 6 утра преступники из минометов 120 калибра вели огонь по украинским подразделениям в Гранитном.

«На Донецком направлении почти в полночь боевики обстреливали из артиллерии калибра 122 миллиметра Водяное. А около часу ночи били из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил АТО в Песках. С 4.10 до 4.40 бандформирования обстреливали из 152-миллиметровой артиллерии наши позиции в Красногоровке. А около 8 утра по этому же населенному пункту били из 120-миллиметровых минометов и зенитной установки», - сообщает пресс-центр.

На Артемовском направлении под огонь 120-миллиметровых минометов врага попали позиции сил АТО в поселках Попасная и Степное. А около 5 утра, со стороны Углегорска, по нашим позициям в Луганском работала152-миллиметровая артиллерия противника.

Уже в течение светлого времени суток боевики несколько уменьшили интенсивность обстрелов и в основном использовали стрелковое вооружение на Донецком направлении.