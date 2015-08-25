Боевики обстреляли из САУ поселок Сопино под Мариуполем, есть потери среди морской пехоты

Как рассказал пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной, обстрел начался в 00:30. Боевики обстреляли из САУ 152-мм поселок Сопино под Мариуполем.

В это же время боевики открыли огонь из САУ 122-мм по позициям украинских военнослужащих в Талаковке.

«Очень серьезный обстрел произошел в Гранитном. Там с 05:40 до 06:50 противник вел обстрел из 120-мм миномета. Среди военнослужащих есть потери, которые устанавливаются», - заявил пресс-офицер.

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По данным СМИ, которые ссылаются на одного из морпехов, ночью в Сопино погиб один морской пехотинец, еще один был ранен.

В социальной сети "Фейсбук" волонтер Галина Однорог написала, что, по ее данным, погибли 2 пехотинца и еще 6 были ранены.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 25 августа боевики обстреляли Авдеевку, в результате чего город остался без электроэнергии.