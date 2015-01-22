Россия заинтересована в легализации "ЛНР" и "ДНР" - эксперт

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

«Россия хочет любым образом легализовать, чтобы Украина признала формально или неформально, скорее неформально, ЛНР и ДНР, пригласив их на переговоры в Минске», - сказал он.

По словам Толстова, если Украина признает ЛНР и ДНР террористическими организациями, то любые переговоры с этими структурами будут считаться недействительными.

Эксперт также считает, что обмен пленными и заложниками при таких обстоятельствах происходить не будет, так как любые террористы, захваченные украинской стороной, будут подпадать под уголовную ответственность.

«Это будет односторонняя декларация, которая поставит под вопрос переговоры в минском формате, поскольку без представителей ЛНР и ДНР минский формат выглядит неэффективным. Поэтому это постановление КМУ (о признании ЛНР и ДНР террористическими организациями - УНИАН) является демонстративным и декларативным жестом, который должен осуществить определенное давление на другие стороны, участвующие в переговорах», - сказал Толстов.

Читайте такжеКабмин рассмотрел и передал Раде постановление о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациямиОн также отметил, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров продолжают говорить «о федерализме и конституционном строе». «Видимо, все же Россия хочет по-своему влиять на повестку дня переговоров в «минском формате» и не оставляет надежд, что на каком-то этапе «нормандский формат» будет вместе с Россией определять конституционно-правовой строй, и каким-то образом они пытаются легализовать статус ЛНР и ДНР и, возможно, будут стремиться, чтобы это также было признано на уровне "нормандского формата", - добавил Толстов.

Он также отметил, что на сегодняшний день перемирие фактически приостановлено. «Очевидно, что на наступление российская сторона еще не решилась, однако идет определенная подготовка и концентрация войск, а также начались наступательные действия в первую очередь со стороны сепаратистов», - добавил он.

В то же время политолог считает, что это может быть и отвлекающий маневр, поскольку цель сепаратистов - достижение определенного стратегического преимущества, которым может быть окружение и уничтожение какой-то значительной группировки украинских войск, захват определенных территорий.