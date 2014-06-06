Военные медики в полевых условиях АТО начали проводить операции

В ходе выполнения задания военнослужащий получил ранение в область брюшной полости. После эвакуации на вертолете, пациент был доставлен в противошоковую палату отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя. Военные медики провели противошоковые мероприятия, катетеризацию центральной вены, предоперационную подготовку. Впоследствии было осуществлено хирургическое вмешательство под общей многокомпонентной анестезией с искусственной вентиляцией легких. В результате была извлечена пуля калибра 7,62.

Читайте такжеМинобороны наградило военнослужащих-участников АТОСтоит отметить, что, учитывая тяжесть огнестрельного ранения был большой риск для жизни военнослужащего при эвакуации на большое расстояние. Только благодаря тому, что в данном районе развернут полевой госпиталь и профессионализму военных медиков, удалось спасти раненого.

- Военными хирургами была проведена лапаротомия, остановка кровотечения, вшивание правой доли печени, резекция 11, 10 и 9 правых ребер, дренирование брюшной полости, - рассказал начальник хирургического отделения мобильного госпиталя майор медицинской службы Александр Москалюк.

В настоящее время состояние военнослужащего тяжелое, но стабильное. Через некоторое время пациент будет эвакуирован для дальнейшего лечения в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.