Бойцы батальона "Донбасс-Украина" с авиацией отправились в зону АТО
15:09, 18 августа 2015Война
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Батальон "Донбасс-Украина" получил собственную авиацию и отправился на боевые позиции в зону АТО на Донбассе.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте батальона.
"Батальон "Донбасс-Украина" приступил к выполнению боевых задач в зоне АТО. Отдельный батальон специального назначения Вооруженных Сил Украины "Донбасс-Украина", согласно приказу Генерального Штаба, занял боевую стражу в секторе "С", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, батальон получил четыре вертолета Ми-24 и два самолета СУ-25.
Согласно сообщению, подразделение имеет тяжелое оружие и технику, подготовлено лучшими бойцами АТО и западными специалистами, на 90 процентов состоит из добровольцев, а не призывников.
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