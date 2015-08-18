Бойцы батальона "Донбасс-Украина" с авиацией отправились в зону АТО

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте батальона.

"Батальон "Донбасс-Украина" приступил к выполнению боевых задач в зоне АТО. Отдельный батальон специального назначения Вооруженных Сил Украины "Донбасс-Украина", согласно приказу Генерального Штаба, занял боевую стражу в секторе "С", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБатальон "Донбасс" возвращается в зону АТО оборонять Мариуполь

Как отмечается, батальон получил четыре вертолета Ми-24 и два самолета СУ-25.

Согласно сообщению, подразделение имеет тяжелое оружие и технику, подготовлено лучшими бойцами АТО и западными специалистами, на 90 процентов состоит из добровольцев, а не призывников.